Cartistas impiden exigir informes sobre el alto precio de la carne

Por su parte, una propuesta de declaración presentad por el senador opositor Éver Villalba (PLRA), que insta a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) a realizar un estudio de mercado de la cadena cárnica y al Poder Ejecutivo a impulsar la creación del Instituto Nacional de la Carne, fue postergado por ocho días y se tratará la próxima semana.

En su exposición, Villalba señaló que simplemente piden que la Conacom “haga su trabajo” ya que actualmente la carne parece un “producto de lujo” para los paraguayos.

Sostuvo que la Asociación Rural del Paraguay insiste en que ellos no suben los precios mientras los consumidores son víctimas. Recalcó que todo apunta a que la intención es proteger a la industria frigorífica.

Durante el debate, tanto el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), como el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), expresaron que el oficialismo está en contra del punto de instar al Ejecutivo a crear una entidad que regule el mercado cárnico. “No estamos de acuerdo en instar al Ejecutivo a crear un instituto de la carne”, sentenció Bachi Núñez.

HC no incluyó en paquete de aprobaciones

Este punto debía ser tratado en un paquete de resoluciones y pedidos de informes, pero el oficialismo, cuyo vocero fue Alfonso Noria (ANR, HC), puntualmente pidió no aprobar este expediente.

Ante la insistencia del proyectista, Galaverna primero pidió la postergación sin fecha por “decisión de bancada”, pero finalmente pidió su aplazamiento hasta el próximo miércoles. “A nosotros también nos interesa saber quién se queda con el vuelto”, dijo Nano.

Según senadores opositores, el precio sube por un oligopolio de los frigoríficos Minerva y Concepción.