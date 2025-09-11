Fiscalía solicita informe a la Policía sobre diligencias para dar con una mujer desaparecida

La Fiscalía que investiga la desaparición de Raquel Coronel Agüero, cuya denuncia de desaparición la realizaron sus familiares, solicitó a la Policía Nacional un informe sobre las diligencias realizadas para investigar el paradero de la mujer.