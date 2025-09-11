Fiscalía solicita informe a la Policía sobre diligencias para dar con una mujer desaparecida

La agente fiscal Chintia Torres, requirió a la Comisaria 26° Remanso de Mariano Roque Alonso, un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de una mujer identificada como Raquel Coronel Agüero, de 23 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en Mariano Roque Alonso.
Los familiares de Raquel denunciaron el hecho a la sede policial y esta, a través de una nota, informó al Ministerio Público.
La Fiscalía solicitó informes sobre si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.
La agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Encuentran en un hotel de Asunción a mujer que estaba desaparecida
Fiscalía pide revisar protocolos
Además, solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.
La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la mujer.
Ante cualquier información que puede aportar la ciudadanía, las autoridades y familiares ruegan comunicarse a la comisaría más cercana o la comisaria 26° Remanso de Mariano Roque Alonso.