Encuentran a mujer que estaba desaparecida en Asunción

La agente fiscal Claide Acosta encabezaba la búsqueda de la mujer de 45 años, Alicia Fernández, que se encontraba desaparecida desde el 16 de agosto. Ayer se realizaron varias diligencias investigativas y el Departamento de Especializado en Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional logró con la ubicación georeferencial de su teléfono.

Los agentes policiales recorrieron varias zonas en el microcentro mostrando su fotografía y renovaron los afiches con fotografías recientes de la ciudadana desaparecida.

Esta mañana, la Fiscalía reportó que la mujer fue localizada y se encuentra fuera de peligro.

Cómo reportar desapariciones

En los últimos tiempos aumentó la cantidad de denuncias por desaparición de personas de todas las edades. La denuncia debe realizarse ante la Comisaría o la Fiscalía. También se puede llamar al sistema 911.

La copia de dicha denuncia debe ser remitida al Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Policía Nacional, que cuenta con un número de celular habilitado las 24 horas: 0986 760083.

