Watt’s: ¿cuáles son los jugos que no se deben consumir y por qué?

La Secretaría del Defensa al Consumidor (Sedeco) emitió una alerta para informar sobre el retiro preventivo del jugo Watt’s de manzana de 200 ml, por “alteraciones en los parámetros de calidad que lo hacen no apto para consumo”.

En un comunicado oficial, Bebidas del Paraguay S.A. informó ayer que el retiro preventivo corresponde a la línea Watt’s manzana 200 ml en envase de cartón, producido y comercializado en Paraguay. La empresa señaló que se identificó una alteración en los lotes fabricados los días 18 y 19 de julio de 2025. Es decir, el producto ya fue distribuido durante las últimas semanas a todo el país.

Según la compañía, esta falla en los parámetros de calidad hace que el producto no sea apto para el consumo. Sobre los efectos en la salud, indican que su consumo puede provocar molestias, irritaciones o ardor en boca, garganta y estómago.

“Si experimenta alguno de esos síntomas busque atención médica inmediata”, indica el comunicado, que ya tuvo muchas reacciones en redes socialse.

¿Cuáles jugos no se deben consumir?

La empresa instó a los consumidores a revisar los envases y verificar si corresponden a los lotes afectados, que llevan en la parte superior las leyendas:

“Consumir preferentemente antes de: Lote A2 18/05/26”

“Consumir preferentemente antes de: Lote A2 19/05/26”

En caso de poseer alguno de estos productos, la firma solicitó comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente al número (021) 919 7222 o al correo info@bdp.com.py para coordinar el retiro y reemplazo.

“Ya hemos notificado a las autoridades reguladoras y nuestro equipo se encuentra realizando el retiro y reposición de los productos en los puntos de venta”, garantizó la compañía, al tiempo de reafirmar su compromiso con la seguridad y confianza de los consumidores.

