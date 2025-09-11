Nacionales

Informan del “retiro preventivo” de jugos Watt’s de manzana por efectos en la salud

La nueva “alerta de producto” emitida por la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor (Sedeco) guarda relación con la conocida marca de jugos Watts. Según se informó, la empresa Bebidas del Paraguay S.A. reportó sobre el “retiro preventivo” de varios lotes del jugo de manzana en formato de 200 ml. Se advierte de posibles efectos adversos en la salud.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 12:14
La Secretaría Nacional del Defensa al Consumidor (Sedeco) emitió una alerta para indicar que la empresa Bebidas del Paraguay S.A. informó el retiro preventivo del jugo Watt’s manzana 200 ml en envase de cartón, por “alteraciones en los parámetros de calidad que lo hacen no apto para consumo”.

Según se precisó, la firma ordenó el retiro de los lotes A2 18/05/26 y A2 19/05/26.

Posibles efectos adversos:

  • Molestias
  • Irritación o ardor en boca, garganta y/o estómago.

