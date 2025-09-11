Informan del “retiro preventivo” de jugos Watt’s de manzana por efectos en la salud

La nueva “alerta de producto” emitida por la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor (Sedeco) guarda relación con la conocida marca de jugos Watts. Según se informó, la empresa Bebidas del Paraguay S.A. reportó sobre el “retiro preventivo” de varios lotes del jugo de manzana en formato de 200 ml. Se advierte de posibles efectos adversos en la salud.