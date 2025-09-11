Informan del “retiro preventivo” de jugos Watt’s de manzana por efectos en la salud

La Secretaría Nacional del Defensa al Consumidor (Sedeco) emitió una alerta para indicar que la empresa Bebidas del Paraguay S.A. informó el retiro preventivo del jugo Watt’s manzana 200 ml en envase de cartón, por “alteraciones en los parámetros de calidad que lo hacen no apto para consumo”.
Según se precisó, la firma ordenó el retiro de los lotes A2 18/05/26 y A2 19/05/26.
Posibles efectos adversos:
- Molestias
- Irritación o ardor en boca, garganta y/o estómago.
NOTA EN DESARROLLO
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy