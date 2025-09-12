Destruyen plantación y acopio de marihuana en San Pedro

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sacó de circulación 450 kilos de marihuana picada y destruyó una parcela de tres hectáreas, en el asentamiento Agüerito de San pedro.

Indicaron que el operativo estuvo a cargo de agentes especiales de la Regional N° 7 de Concepción, en coordinación con la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

El allanamiento rural se realizó en el asentamiento Agüerito y permitió destruir una parcela de tres hectáreas de plantación de marihuana en etapa de crecimiento, además de incautar y eliminar 450 kilogramos de marihuana picada distribuidos en 30 bolsas plastilleras.

Durante el operativo fueron desmantelados y destruidos dos campamentos precarios que formaban parte de la estructura de producción y acopio de droga en la zona.

Con esta acción se evitó que varias toneladas de marihuana lleguen a su etapa final de procesamiento y distribución, representando un golpe a las estructuras criminales que operan en la zona norte del país.