Destruyen plantación y acopio de marihuana en San Pedro

Tres hectáreas de plantación de marihuana fueron destruidas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el departamento de San Pedro.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 09:33
Destruyen plantación de marihuana y campamentos precarios en San Pedro.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sacó de circulación 450 kilos de marihuana picada y destruyó una parcela de tres hectáreas, en el asentamiento Agüerito de San pedro.

Indicaron que el operativo estuvo a cargo de agentes especiales de la Regional N° 7 de Concepción, en coordinación con la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

El allanamiento rural se realizó en el asentamiento Agüerito y permitió destruir una parcela de tres hectáreas de plantación de marihuana en etapa de crecimiento, además de incautar y eliminar 450 kilogramos de marihuana picada distribuidos en 30 bolsas plastilleras.

Durante el operativo fueron desmantelados y destruidos dos campamentos precarios que formaban parte de la estructura de producción y acopio de droga en la zona.

Con esta acción se evitó que varias toneladas de marihuana lleguen a su etapa final de procesamiento y distribución, representando un golpe a las estructuras criminales que operan en la zona norte del país.

