Entregan kits de víveres a 95 familias de pescadores en el distrito de San Miguel

En la comunidad de Hugua, una de las compañías de San Miguel, Misiones, se realizó la entrega de kits de víveres de 25 kilos cada uno a 95 familias que se dedican al rubro de la pesca.

La gestión se realizó a través de las diferentes federaciones y confederaciones de pescadores del departamento para la entrega de los kits, tras la escasez de piqué de peces. Estas familias subsisten directamente de este rubro.

En ese sentido, la presidenta de la Junta Departamental de Misiones, Mariela Gómez, señaló que a través del gobierno departamental están realizando la entrega de estos apoyos alimentarios a estas personas.

“Estamos realizando la entrega de los kits de alimentos a los pescadores miembros de la federación y confederación de los distritos de Ayolas, Yabebyry y hoy en San Miguel. En total se entregaron 1.252 kits, provenientes de la compra con fondos propios de la Gobernación”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Pescadores del Sur Máximo Espíndola, en su momento recordó que, en los primeros días del mes junio de este año, junto a representantes de asociaciones pesqueras de Misiones, participó en una reunión en el despacho del intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR), donde también estuvieron los intendentes de Yabebyry, Ignacio Brizuela (ANR); de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR); y de San Miguel, Elvina González de Díaz (ANR).

Durante ese encuentro se había solicitado la entrega de víveres para los pescadores de los cuatro distritos mencionados. Pese a posteriores reuniones, no hubo respuesta oficial hasta que, tras las manifestaciones finalmente se concretó la asistencia, indicó.