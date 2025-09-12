Incautan evidencias y detienen a sospechoso en combate a abigeato en allanamientos entre San Pedro y Concepción

Con la intervención ordenada por el juez Penal de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel Villalba, y a cargo del agente fiscal José Alberto Godoy Blanco, se desarrollaron series de allanamientos en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción, demostrando el trabajo coordinado entre fuerzas de San Pedro y Concepción.

Los procedimientos fueron ejecutados por una comitiva integrada por el asistente fiscal Aurelio Daniel Espínola, el abogado Carlos Martínez y personal policial a cargo del suboficial principal Enrique Monges, con apoyo de la Agrupación GEO. Como resultado, fue aprehendido Alexis Barrios Benítez (21), quien se encontraba en una de las viviendas. Las casas allanadas estaban vinculadas a él, a su hermano Rodrigo Barrios Benítez y a Ramón Rodríguez (29), quienes no se hallaban en el lugar.

Evidencias Incautadas

Entre los elementos se encontraron un arsenal, elementos para faenamiento y carne en estado de conservación:

En la primera vivienda: un rifle de fabricación casera calibre 22, un rifle de aire comprimido, una romana de 100 kg, una piola y municiones de diverso calibre.

En la segunda vivienda: una congeladora con varios cortes de carne y huesos de presunto origen vacuno, tres cortes de cuero, una chapa de motocicleta (236 AAMS) y un teléfono celular iPhone 13.

En la tercera vivienda: aproximadamente 8 kilos de carne vacuna.

Lea más: Policía herido con arma blanca y abigeo reducido a tiros en enfrentamiento en Tacuatí

Por disposición del agente fiscal José Godoy, el aprehendido Alexis Barrios Benítez fue remitido en régimen de libre comunicación a la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray. Todas las evidencias incautadas fueron trasladadas al Ministerio Público de dicha localidad para su análisis y como sustento para la continuación de la causa por “Hecho punible de abigeato”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El operativo confirma que el robo de ganado sigue siendo un delito en auge en la zona, afectando duramente a los productores rurales de la región. Las autoridades han intensificado los trabajos interdepartamentales para desarticular las bandas de cuatreros que operan entre San Pedro y Concepción.