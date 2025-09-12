Mujer murió atropellada al intentar cruzar la Ruta PY02 en Caaguazú

El vehículo involucrado fue un minibus Toyota, chapa AASE 353, conducido por Elwin Matías González Gamarra (29), domiciliado en Ciudad del Este. El rodado circulaba en sentido Capital–Interior cuando embistió a la víctima.

La fallecida fue identificada como Lena Doerksen de Friesen (54), quien según el informe oficial habría intentado cruzar la ruta sin las debidas precauciones, lo que derivó en el fatal desenlace.

En el lugar intervinieron agentes de la Subcomisaría 012 Guyraungua, personal de Criminalística y el fiscal de Caaguazú, Alexis Takahashi. El médico forense Fernando Ortiz inspeccionó el cuerpo y, por orden del Ministerio Público, fue entregado a sus familiares a las 7:30 horas.

La prueba de alcotest practicada al conductor arrojó resultado negativo, descartándose la ingesta de alcohol. El procedimiento fue informado por el inspector ayudante Ramón Zalazar, de la Patrulla Caminera.

