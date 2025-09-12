Paraguay sigue esperando informe de Brasil sobre espionaje

El presidente Santiago Peña, durante una conversación con periodistas, señaló que Paraguay mantiene una posición firme frente a la denuncia de espionaje de parte de Brasil. Subrayó que se trata de un tema grave que afecta la soberanía nacional y que Brasil debe entregar una explicación antes de reabrir la mesa de negociación.

Peña recordó que en julio pasado planteó el caso al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que se estaba trabajando en un informe para Paraguay. Pese a varios meses, hasta el momento, el documento no fue remitido.

“La pelota está en el campo de ellos”, expresó el mandatario.

Impacto en las negociaciones de Itaipú

La denuncia de espionaje interrumpió las conversaciones sobre el Anexo C de Itaipú. Aunque existe un acuerdo vigente hasta 2026, Peña indicó que cualquier futuro diálogo dependerá de que Brasil cumpla con su compromiso de transparencia.

En marzo de este año, el Gobierno de Lula reconoció que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) realizó en 2022 una operación de espionaje contra Paraguay, durante la administración de Jair Bolsonaro.

Según la versión oficial, el operativo se cerró el 27 de marzo de 2023. Pese a esta admisión, el informe oficial aún no fue entregado.