Presidente del IPS beneficia a su hijo con jugoso aumento de sueldo

El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, autorizó un jugoso aumento de salario de más de G. 7 millones a su hijo Diego Enrique Brítez Fernández, comisionado a la Procuraduría General de la República (PGR). Mientras, los asegurados del seguro social, que realizan sus aportes cada mes, padecen de innumerables carencias y deben realizar millonarios gastos de bolsillo para recibir atención médica.

Según consta en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Brítez Fernández percibía en junio del 2025, un total de G. 13.352.845. Este monto, estaba dividido en G. 8.453.360 como salario del IPS y, G. 4.899.485 como sueldo en la PGR, donde fue comisionado en junio del 2024, con un salario de G. 4.501.392.

Según figura en la nómina de funcionarios, el salario total de Brítez Fernández, quien tiene 38 años, aumentó a G. 21.048.452 en julio del 2025. En el portal se puede observar que G. 12.649.440 corresponden a su salario en el IPS y, G. 8.399.012 a la PGR. La cifra representa un aumento total de G. 7.695.607.

Jorge Daniel Brítez Fernández, es otro de los hijos del presidente del IPS muy bien ubicado en la función pública, con un sueldo de G. 26.329.199 y horario flexible en el Ministerio de Economía.

IPS: millonario aumento en medio de extremas carencias

Mientras Jorge Brítez como presidente del IPS no limita recursos para beneficiar a los suyos, los aportantes del seguro social padecen extremas e interminables carencias. Solo en la última semana, numerosas quejas se han realizado para denunciar las necesidades de la institución.

Adultos mayores, con diversos problemas de salud, incluidos los cardiacos, incluso se ven en la necesidad de pernoctar en el Hospital Ingavi para acceder a un turno con un especialista. A esto se suma la falta de medicamentos en los servicios del IPS, que deben ser adquiridos por el asegurado de una farmacia externa pese a abonar mensualmente al seguro social.

Jorge Brítez, asumió la presidencia del IPS en agosto del 2023 y, a lo largo de su administración, numerosas manifestaciones se han realizado en contra de su gestión, principalmente por el manejo de fondos del seguro social en poder del banco amigo del presidente de la República, Santiago Peña.

Gran parte de las colocaciones de recursos del seguro social fueron realizadas cuando Peña todavía tenía nexos comerciales con el Grupo Vázquez, quien maneja ueno bank. ABC evidenció que las aparentes conexiones con el mandatario sirvieron para relajar los reglamentos internos del IPS.