Adultos mayores deben pasar la noche en el IPS para consultar con un cardiólogo

Pacientes del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron este martes la crítica situación en el área de cardiología. Al menos ocho adultos mayores se encontraban esta madrugada, cerca de la 1:00, pernoctando en la sala de espera.

Relataron que estaban en el hospital desde la tarde del lunes, alrededor de las 16:00 y 19:00, y permanecieron toda la noche en incómodas sillas, pasando frío, con tal de asegurar un turno con el especialista.

“Necesitamos más especialistas, tienen muy pocos médicos y por eso se llena los días en que atiende”, comentó una de las pacientes. Otros asegurados coincidieron en que la falta de profesionales obliga a que solo se otorguen pocos números por orden de llegada, lo que vuelve insuficiente el sistema.

La señora Francisca Carballo, quien aguardaba desde el día anterior, lamentó: “Tenemos que sacrificarnos, no es nada cómodo, pero la necesidad nos obliga. Es muy triste estar así, enfermos, sufriendo pese a estar asegurados”.

Otra asegurada agregó que el servicio de call center tampoco es una opción “A veces esperás una hora y cuando por fin entra la llamada ya no hay turno, o directamente se corta”, señaló Martina Venegas.

Tampoco consiguen medicamentos en IPS

Además de la escasez de turnos, los pacientes denunciaron que tampoco reciben medicamentos. “Nos dan recetas y tenemos que comprar únicamente, todo está muy caro y apenas nos alcanza”, señaló una asegurada que llegó desde Itauguá.

Doña Martina Venegas agregó si no tienen para comprar los medicamentos recetados, podrían morir esperando que IPS les dé respuestas.

Los pacientes coincidieron en que la situación no es nueva y que cada día al menos 10 personas esperan desde la madrugada por un número en cardiología. “Yo creo que no dan más de 10 números para el cardiólogo. ¿Qué voy a hacer? Tengo mi hija que trabaja en el IPS Central, pero ni ella puede venir a ayudarme”, relató otra afectada.

Los asegurados reclaman más especialistas, una mayor atención de las autoridades del IPS y un sistema que garantice consultas y medicamentos sin necesidad de exponer a adultos mayores enfermos a noches enteras de espera en los pasillos del hospital.

“Triste es, pero es la realidad de nuestra situación”, expresó una de las afectadas.