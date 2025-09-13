Essap verificará calidad del agua tras derrame de combustible de camión cisterna

El combustible de un camión cisterna de origen boliviano que tiene una pérdida sobre la avenida Madame Lynch, desde la madrugada de este sábado, podría derramar unos 50.000 litros en el arroyo Itay, lo que representa un grave riesgo de contaminación ambiental. Llegaría hasta el río Paraguay.

La situación preocupa a varios sectores, especialmente a los que tienen que ver con el servicio de agua potable.

Desde la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), indican que el trayecto va desde el canal pluvial sobre la avenida Madame Lynch hasta llegar al arroyo Itay, que atraviesa el parque Ñu Guasu, pasa por el límite de Asunción y Mariano Roque Alonso, por Surubi-i y, hasta llegar al río Paraguay, en el riacho San Francisco, aguas arriba de la planta de la estatal.

Lea más: Camión cisterna derrama combustible en Madame Lynch y contamina el arroyo Itay

Químicos de la Essap se encuentran en camino a Villa Madrid y a Mariano Roque Alonso, donde controlarán la calidad del agua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Roque González, explicó que los tanques del vehículo están interconectados, lo que impide detener la fuga.