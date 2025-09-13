Presidente de la Essap asegura que combustible vertido en el arroyo Itay no afectará al servicio

Un camión cisterna de origen boliviano sufrió este sábado una pérdida de combustible sobre la avenida Madame Lynch, derramando unos 50.000 litros en el arroyo Itay, lo que representa un grave riesgo de contaminación ambiental.
Ante esta situación, el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, Luis Bernal, señaló que no existe riesgo de contaminación del agua ni de desabastecimiento por el derrame del combustible.
“Lamentamos lo que paso. Es un daño ambiental sumamente importante el que pasó, pero queremos darles la tranquilidad a nuestros usuarios que el vertido de combustible, que fue a un desagüe pluvial, no tenemos rastros de combustible en nuestras tomas de agua cruda”, aseguró Bernal.
En otro momento explicó: “Dentro del proceso de agua cruda, tenemos un proceso con tres compuertas. Cuando encontramos algún componente tóxico, automáticamente cerramos la primera compuerta para que esto no pueda ingresar al proceso de captación”
“En caso de que llegue a ingresar, activamos el protocolo de emergencia con carbón activado, que hace que se neutralice el combustible”, finalizó el presidente de la Essap.