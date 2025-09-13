Presidente de la Essap asegura que combustible vertido en el arroyo Itay no afectará al servicio

El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, Luis Bernal, manifestó que no encontraron restos de combustible en las tomas de agua cruda. Expresó que los usuarios deben estar tranquilos ante esta situación, agregando que el servicio no se verá afectado. En caso de llegar a detectar contaminación en el agua, se activa el protocolo de seguridad.