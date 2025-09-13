Video: aguardan orden fiscal para transferir combustible a otro camión cisterna

Un camión cisterna de origen boliviano de la empresa Unecargo SRL tiene una pérdida de combustible sobre la avenida Madame Lynch de Asunción y podría derramar unos 50.000 litros en el arroyo Itay. El vehículo está varado en la calle desde las 01:00 de esta madrugada, aproximadamente.

De acuerdo con el jefe operativo de la PMT, inspector Daniel Cárdenas, se aguarda que en la brevedad posible se consiga la orden fiscal emanada por la Fiscalía Barrial N° de la capital, a cargo de Elvia Chávez, para romper la precinta de seguridad del camión cisterna y así transferir su carga a otro vehículo similar que ya está en el lugar.

De momento, trabajadores del camión juntan el combustible en baldes para evitar una mayor fuga al arroyo, sin éxito, pues la cantidad de hidrocarburo supera la capacidad de contenerlo.

Cárdenas informó además que ya fueron convocados funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para que realicen una verificación del daño ambiental que genera este incidente.

No hay riesgo de explosión latente, dice PMT

Consultado sobre la peligrosa situación en el lugar, atendiendo el derrame de combustible, el funcionario dijo que al tratarse de diésel su inflamabilidad es menor y que están tomando todos los recaudos para evitar que alguna fuente de llama se aproxime al camión.

Además, subrayó que están realizando los desvíos correspondientes para evitar mayor peligro en el lugar.

El camión cisterna tenía la carga llena de combustible proveniente de Petropar, y tenía como destino Bolivia, momento en que se registró la fuga en pleno tránsito por la avenida Madame Lynch, a la altura de Sinforiano Buzó, Asunción.

Según algunos trabajadores de la empresa, la cantidad de combustible perdido podría rondar los 10.000 litros.