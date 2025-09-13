Repatriación se prepara para recibir el Festival del País

El evento, organizado por el I.E.S. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, servirá como clasificatorio para el Festival del Takuare’ẽ y será escenario además del XI Campeonato de Baile de Polka Paraguaya.

En esta ocasión se rendirá homenaje a destacados artistas y referentes culturales como el poeta Norberto Rodas Pereira, el arpista Ysapu Mopohũára, Isabelino Jiménez Brítez (Chiquito Jiménez), el Conservatorio de Música Ostinato bajo la dirección del Prof. Ing. Juan Andrés Torres Riveros, María Matilde Saucedo Vera y la escritora Mboehára Guari.

Las competencias estarán divididas en varias categorías. En música: solistas de canto masculino y femenino, dúos (masculino, femenino y mixto), conjuntos vocales, solistas de guitarra y arpa, conjuntos instrumentales y coros. En danza: solistas, parejas y grupos en modalidad tradicional y proyección. Mientras que en teatro breve se presentarán obras de poesía en castellano y guaraní, además de la modalidad Káso Ñemombeʼu.

La actividad cuenta con el apoyo de las municipalidades de Repatriación y Yataity del Norte. Para consultas y reservas están habilitados los números (0971) 334 392 y (0985) 395 033.

