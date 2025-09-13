Nacionales

Repatriación se prepara para recibir el Festival del País

REPARTRIACIÓN. Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la XXXI edición del tradicional Festival del País, en el Polideportivo Municipal de esta ciudad. El evento está previsto arrancar desde las 18:00 y contará con importantes artistas nacionales.

Por Víctor Daniel Barrera
13 de septiembre de 2025 - 15:48
Ballet de danza que se presentarán en el evento.
Ballet de danza que se presentarán en el evento.

El evento, organizado por el I.E.S. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, servirá como clasificatorio para el Festival del Takuare’ẽ y será escenario además del XI Campeonato de Baile de Polka Paraguaya.

En esta ocasión se rendirá homenaje a destacados artistas y referentes culturales como el poeta Norberto Rodas Pereira, el arpista Ysapu Mopohũára, Isabelino Jiménez Brítez (Chiquito Jiménez), el Conservatorio de Música Ostinato bajo la dirección del Prof. Ing. Juan Andrés Torres Riveros, María Matilde Saucedo Vera y la escritora Mboehára Guari.

Las competencias estarán divididas en varias categorías. En música: solistas de canto masculino y femenino, dúos (masculino, femenino y mixto), conjuntos vocales, solistas de guitarra y arpa, conjuntos instrumentales y coros. En danza: solistas, parejas y grupos en modalidad tradicional y proyección. Mientras que en teatro breve se presentarán obras de poesía en castellano y guaraní, además de la modalidad Káso Ñemombeʼu.

La actividad cuenta con el apoyo de las municipalidades de Repatriación y Yataity del Norte. Para consultas y reservas están habilitados los números (0971) 334 392 y (0985) 395 033.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado