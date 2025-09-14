El Festival del Arary llenó de música y alegría la noche de Ayolas

Conocida como “Un paraíso junto al río”, la ciudad de Ayolas, ubicada a 305 kilómetros de Asunción por la Ruta PY01, conmemoró el pasado 12 de septiembre sus 126 años de fundación a orillas del río Paraná.

Como parte de los festejos organizados por la comuna, con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Misiones y firmas comerciales, el sábado se llevó adelante la XXIV edición del Festival del Arary. El acceso gratuito atrajo no solo a pobladores locales, sino también a visitantes de distintos distritos de Misiones y de otros departamentos como Itapúa, Central, Alto Paraná y Ñeembucú.

La apertura estuvo a cargo del Conservatorio Semillas Musicales de Ayolas. Posteriormente, subieron al escenario artistas como Los Hermanos Espíndola, Jazmín “La Bullanguerita”, Cumbre Bohemia de Paraguarí, Los Alfonso, La Retroban, Nadia Portillo, entre otros.

La animación estuvo a cargo de Enrique Pavón y Freddy Fernández.

Las celebraciones continuarán este domingo 13 en el Polideportivo Municipal, con una exhibición de pádel. El domingo 21, el Club Ayolas Cycle organizará la Copa Ayolas 2025. Del 25 al 28 de septiembre, en el Club de Pesca Yacyretá, se llevará a cabo el Concurso de Pesca Internacional del Dorado y Variada con Devolución.

En el marco de los festejos, el sábado 6 de septiembre, durante la 3.ª edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chyryry, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Sergio Ríos, anunció que, mediante la Resolución N.º 600/2025, se declaró al pira chyryry, alimento típico de Ayolas, como patrimonio cultural nacional.

