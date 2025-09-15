Canonización de cura paraguayo: apertura del proceso diocesano se inicia mañana, en Roma

En julio pasado, feligreses de Paraguarí y de Caazapá entregaron a la Nunciatura Apostólica, más de 2.500 documentos y testimonios que fueron remitidos al Vaticano, para iniciar el pedido de canonización del padre Julio César Duarte Ortellado, fallecido el 4 de julio de 1.943. Las cajas serán abiertas mañana en Roma, para dar inicio al proceso diocesano de la causa de glorificación del siervo de Dios.
Lea más: Canonización del Pa´i Julio: entregan documentos para iniciar causa santa
Los papeles, que habían sido recibidos en Paraguay por el nuncio apostólico Vincenzo Turturro, fueron enviados al Vaticano donde el proceso debe avanzar. El momento histórico es acompañado en Roma por el postulador de la causa, fray Marcelo Enrique Méndez.
Obispos paraguayos acompañan proceso en Roma
Nidia Barrios, explicó a ABC que además del fray Méndez, se encuentran en Roma acompañando el proceso, monseñores Osmar López Benítez, quien representa con su presencia a su diócesis de San Juan Bautista y Ñeembucú; Roberto Carlos Zacarías, obispo de Canindeyú; Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo y, Marcelo Benítez Martínez, obispo de Caazapá.
“Estamos aquí unidos en oración, confiando en la guía de Dios para este proceso”, resaltaron los fieles.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Canonización del padre Julio: clausuran fase diocesana de la causa y envían documentos al Vaticano
Según investigaciones, el padre Julio César Duarte Ortellado, habría fallecido de tifus, luego de contagiarse tras visitar a un soldado recién llegado a Paraguarí desde Asunción. “Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno”, asegura una crónica sobre su vida.