Director de DNCP califica como “malintencionadas” publicaciones sobre pago que le hizo Nenecho

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), negó lo afirmado por una publicación que indica que no incluyó en su declaración jurada un pago de más de 8.000 millones de guaraníes que recibió de la Municipalidad de Asunción en 2023, cuando era abogado privado.

Según el propio Encina declaró a ABC en otra ocasión - y como reveló el informe de la reciente intervención de la Municipalidad de Asunción -, en mayo de 2023 la Comuna asuncena transfirió a Encina más de 8.000 millones de guaraníes que, según explicó el actual titular de la DNCP, correspondían a una deuda de la Municipalidad con la empresa de gestión de desechos Empo Ltda. y Asociados, que le fue cedida a él en 2022 como pago de honorarios por parte de esa firma privada, a la que representaba.

Encina dijo que no incluyó esa deuda a su favor en una declaración jurada de 2022 porque en ese entonces aún no estaba definido cuánto cobraría Empo de la Municipalidad como indemnización por haberle ganado un juicio arbitral y, por lo tanto, cuánto dinero le correspondería a él según el porcentaje que había acordado con la empresa en concepto de honorarios.

Lea más: ¿Por qué el titular de DNCP recibió más de G. 7.800 millones de la Municipalidad de Asunción?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una declaración jurada de octubre de 2022, cuando era asesor legal del Senado, Encina dijo que tenía deudas por cobrar por 1.945 millones de guaraníes, de los cuales 1.499 millones eran una deuda de “Empo S.A., Empo Ltda. y Asociados”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Publicación “malintencionada”

Encina relató que, por falta de pago de honorarios, demandó a Empo a finales de 2022 por una cantidad de juicios que le venían debiendo desde 2021, y luego, en marzo de 2023, la empresa le cedió la deuda de la Municipalidad, que cobró en mayo, unos meses antes de regresar a la función pública, designado como director de Contrataciones Públicas por el entonces entrante presidente Santiago Peña.

Afirmó que el pago sí está incluido en el patrimonio neto que expuso en su declaración jurada de 2023, donde se observa una diferencia correspondiente con el monto del pago de la Comuna con relación a lo que declaraba previamente como patrimonio.

Lea más: ¿Contraloría analizará los bienes del titular del DNCP tras llamativo pago?

Sin embargo, según publicó ABC Color, en la declaración jurada presentada por Encina el 9 de setiembre de 2023, al asumir la titularidad de la DNCP, no figuran los más de 8.000 millones de guaraníes que cobró en mayo: sus activos en efectivo suman 2.044 millones, con cuentas a cobrar por 332 millones.

El director de Contrataciones dijo que la publicación es “malintencionada” y fue “originada por un tuitero inescrupuloso” a quien identificó como “un tal Álvarez”.

Argumentó que en los meses que habían pasado entre que cobró el pago municipal y asumió la titularidad de la DNCP distribuyó parte del monto percibido en distintas inversiones.

El inmueble ubicado en Mariano Roque Alonso y comprado en 2004, que en su DD.JJ. de 2022 valía G. 5.193 millones, en la DD.JJ. de 2023 pasó a estar valuado en G. 12.690 millones, con la observación de que es un bien en condominio con la esposa. Hoy, Encina afirmó que “aumentó significativamente el valor porque se pusieron viaductos y se ensanchó la ruta. Antes, llegar a Surubi´i era mucho más complicado".

Niega conocer a “Nenecho”

Encina agregó que en la misma resolución de la Intendencia de Asunción - de abril de 2023 – en la que se ordena el pago que él recibió también están incluidas erogaciones a “todos los acreedores de Empo”. Negó conocer o siquiera haber cruzado palabra jamás con el entonces intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, Partido Colorado), cuya firma figura en esa resolución.

Lea más: Llamativas adjudicaciones a empresas del transporte asesoradas por Agustín Encina

“Dan a entender como que se hizo un pago único directo a Agustín Encina cuando no fui el único beneficiario, fueron beneficiarios todos los acreedores de Empo”, insistió.

Según documentos obrantes en la Municipalidad de Asunción, la comuna debía a Empo, por un acuerdo extrajudicial de 2021, G. 16.870 millones. Empo cedió G. 5.153 millones a Platina SA, cliente de Encina y representada por Enrique Ortuoste, también representante de Empo; y G. 3.061 millones a Universo Créditos y Consumo SA, representada por Carlos Pampliega. La otra mitad, G. 8.655 millones fueron a Agustín Encina Pérez, por acuerdos extrajudiciales y honorarios profesionales.