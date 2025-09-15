Hospital Barrio Obrero habilitó UTI neonatal tras un año de obras

El Hospital General Barrio Obrero (HGBO) finalmente habilitó su espacio de terapia intensiva para recién nacidos, tras un año de obras de reestructuración. Los trabajos en el servicio que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), incluyeron mejoras en infraestructura y la provisión de equipos biomédicos para mejorar y ampliar la atención.

Las obras en el hospital iniciaron hace un año y debían finalizar en 90 días. Sin embargo, los trabajos se paralizaron por alrededor de tres meses y finalmente culminaron la semana pasada.

Adán Godoy, director del hospital público, resaltó la modernización del sistema sanitario con cañerías de desagüe cloacal y pluvial, nuevos artefactos y conexiones, instalación de red de distribución de gases medicinales, consolas y paneles de alarma, además de la renovación de equipos de sala de máquinas.

Hospital Barrio Obrero: destacan nuevos equipos biomédicos de última generación

Sobre los nuevos equipos biomédicos incorporados, el médico resaltó que la sala de terapia neonatal está equipada actualmente con dispositivos de última generación como incubadoras y servocunas, ventiladores pulmonares, respiradores y equipos CPAP, monitores multiparamétricos, saturómetros neonatales y brazaletes de presión; bombas de jeringa, portasuero y balanzas pediátricas; equipos de respiradores y para luminoterapia, laringoscopios y carro de paro, así como desfibrilador y diversos insumos especializados para recién nacidos.

Godoy resaltó también, que siete respiradores fueron sometidos a mantenimiento correctivo y reposición de repuestos, optimizando su funcionamiento.

Contratan 27 nuevos médicos y personal de enfermería

En el marco de la habilitación del espacio terapizado para recién nacidos, el Ministerio de Salud entregó además, la resolución de incorporación de 27 nuevos recursos humanos: siete médicos neonatólogos y pediatras, dieciséis enfermeras y cuatro obstetras.

“Con estas mejoras, damos un paso importante en el fortalecimiento de la atención neonatal en beneficio de nuestra población”, expresó el director del hospital.