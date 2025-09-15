Ñemby: transeúnte fue arrollado por un automóvil al intentar cruzar la ruta PY01

ÑEMBY. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar la ruta PY01, en la zona del barrio Mbocayaty de este distrito del departamento Central. El responsable del mortal percance quedó detenido en la Comisaría 58 Central. También se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo.