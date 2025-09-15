Ñemby: transeúnte fue arrollado por un automóvil al intentar cruzar la ruta PY01

Un hombre de 41 años de edad perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil sobre la ruta PY01 Mcal. Francisco Solano López, en el acceso a la calle La Paz de la ciudad de Ñemby.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 06:40 en la jurisdicción de la Comisaría 58 Central, del barrio Mbocayaty. Resultó víctima fatal Víctor Ramón Bernal García (41), quien residía en al barrio Mbocayaty.
El responsable del mortal accidente es Ángel Antonio Gayoso Molas (57), quien estaba al mando de su vehículo, un Mercedes Benz, gris, con chapa BUU 694,. Tras el hecho, quedó detenido en la comisaría jurisdiccional.
Igualmente, los intervinientes ordenaron la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó negativo. La médica forense Ana Benítez diagnosticó como causa de la muerte politraumatismo de cráneo encefálico.
“La víctima intentó cruzar la ruta para dirigirse a su trabajo y el conductor del rodado, que se dirigía hacia Ypané, ya no pudo detener la marcha, porque, le salió de manera repentina en el camino”, informó el subjefe de la Comisaría 58, el subcomisario Octavio Noguera.