Ñemby: camión perdió los frenos y terminó volcando sobre la ruta PY01

Un accidente de tránsito se registró en la noche del viernes en la intersección de la ruta PY01 (ex Acceso Sur) y Cabo Dionisio Comet, cuando el vehículo de gran porte, conducido por Marcos Villalba Martínez, de 37 años, perdió los frenos mientras transportaba un contenedor con destino al Mercado de Abasto.

Para evitar una tragedia mayor, el conductor realizó una maniobra brusca que lo llevó a cruzar de carril y volcar sobre la ruta. La carga se desprendió de la cabina y cayó al costado de la vía.

Lo que dijo un testigo

Ángel Sánchez, quien circulaba en su camioneta al momento del accidente, manifestó que habló con el chofer.

“El camión se quedó sin frenos bajando por Acceso Sur. El chofer no quiso meterse hacia la plaza donde juegan niños porque iba a ser más peligroso. Giró hacia el carril contrario y terminó rozándome. Por suerte, cuando volcó, el contenedor cayó hacia un costado y no había motos ni autos en ese momento. Fue una desgracia con suerte, porque pudo ser una tragedia si había más vehículos”, indicó.

Sánchez detalló que su camioneta sufrió daños materiales, pero tanto él como su acompañante salieron ilesos.

Intervención policial

El oficial Giovanny Díaz, de la Comisaría 7ª de Ñemby, confirmó que el accidente no dejó heridos ni víctimas fatales y que el conductor del camión arrojó resultado negativo en la prueba de alcotest.

“Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. El chofer fue sometido al alcotest y dio negativo. Según manifestaciones del hermano, el vehículo se quedó sin frenos y, en un intento por evitar un desenlace más grave, el conductor realizó una maniobra riesgosa que derivó en el vuelco”, explicó el uniformado.

