Productores anuncian movilización para exigir el arreglo de la ruta PY08 y asistencia a los agricultores

Según los responsables de la convocatoria, el desarrollo de la manifestación se prevé para la próxima semana frente a la fábrica de Inpasa, ubicada sobre la ruta PY08, en la jurisdicción de Guayaybí, donde, de acuerdo al anuncio realizado, estará concentrada una importante cantidad de productores con sus respectivas maquinarias agrícolas de San Pedro y Canindeyú.

Indicaron, además, que actualmente unos 1.200 agricultores provenientes de ambos departamentos necesitan con urgencia encontrar una solución a los problemas que les afectan para poder seguir trabajando en sus respectivas fincas. Principalmente reclaman la elaboración de un programa de asistencia crediticia que se adecúe a la posibilidad de pago de los labriegos.

Asimismo, piden la provisión de implementos de trabajo, consistentes en 10 tractores agrícolas, semillas de autoconsumo, fertilizantes y otros insumos que se utilizan en la siembra. En ese sentido, explicaron que desde hace más de cinco años la mayoría de los cultivos han bajado considerablemente sus rendimientos, provocando que muchos de los que se dedican al rubro de la agricultura sean los más perjudicados.

Arreglo urgente de la ruta y asistencia

Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Productores de San Pedro y Canindeyú, Antonio Cabrera, manifestó que los integrantes de esta organización decidieron salir nuevamente a la ruta para exigir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el inmediato inicio de los trabajos de mejoramiento de la ruta PY08, que corresponde a un trayecto de unos 130 kilómetros desde la rotonda de la Calle 6.000, distrito de Guayaybí, San Pedro, hasta la ciudad de Azote’y, departamento de Concepción.

También exigen la asistencia a los agricultores de la organización y un mercado seguro para la venta de sus productos, aseveró.

Reclamo justo y necesario<b> </b>

“Creemos que nuestro reclamo es justo y necesario, atendiendo que ambos pedidos requieren de una respuesta por parte de las autoridades del Gobierno nacional. Nuestra ruta PY08, por ejemplo, hace mucho tiempo se encuentra intransitable, lo que ya provocó varios accidentes con derivación fatal. Sin embargo, a pesar de todo esto, no hay una respuesta desde el MOPC”, enfatizó Cabrera.

Por su parte, el productor y dirigente del departamento de Canindeyú, Marcial Martinetti, expresó que la medida de protesta que se está preparando es por la falta de un mayor apoyo al sector productivo, especialmente a aquellos que se encuentran en una situación económicamente insostenible, cuyos casos necesitan de un tratamiento especial para salir del apriete y recuperarse del complicado momento, a fin de poder cumplir con los compromisos contraídos con algunos entes financieros, refirió.