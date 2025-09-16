A dos años de la muerte de Rolo Núñez: la familia busca llegar a un juicio oral

La muerte de Rodolfo “Rolo” Núñez Scolari ocurrió el 16 de septiembre de 2023 en el complejo deportivo “Los Arrayanes”, ubicado sobre la avenida Mariscal López y Manuel Talavera, en el barrio Herrera de Asunción. La familia busca llegar a un juicio oral.

Rolo Núñez, de 27 años, participaba en un torneo de fútbol de exalumnos del Colegio Técnico Nacional cuando, durante un descanso, se sentó cerca de una torre de luz y sufrió una descarga eléctrica que le causó la muerte en el acto.

“En temas penales, ambas resoluciones del Juzgado Penal de Garantías del Dr. Mirko Balinotti se encuentran apeladas en la cuarta sala, tanto la elevación a juicio oral para el señor Ruiz como el sobreseimiento provisional para los señores Edgar Torres, Marcela Contreras y Lila Contreras”, explicó la abogada Teresa Servín.

Agregó que las salas se pudo constituir, finalmente, con su tercer miembro ya hace un mes. “Está siguiendo su curso en orden, esperemos que tengamos resolución de ambas apelaciones lo antes posible”.

Respecto a la parte civil, mencionó que la demanda de indemnización de daños y perjuicios fue presentada el 21 de julio de 2025 por el abogado Fabrizio Forestieri bajo su patrocinio y que hasta la fecha se han presentado seis recusaciones sin causa y una con causa.

“El recurso presentado contra la primera providencia se basa en una supuesta indefensión, pero en verdad, todos ellos al haber tomado intervención tienen pleno acceso a todo el expediente”, manifestó.

Agregó que es importante recalcar que la recusación no tiene por qué suspender los actos procesales ya ordenados.

“La estrategia de dilatar el proceso planteando excepciones improcedentes que prolonguen el mismo deben ser rechazadas por no corresponden en derecho”, insistió.

La familia del joven fallecido considera que el juicio oral es un paso hacia la justicia.