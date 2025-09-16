Essap pone en marcha un histórico plan de renovación de 500 km de tuberías en Asunción

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) da inicio a uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente: la renovación de 500 kilómetros de tuberías de agua potable en Asunción. Esta intervención sin precedentes busca mejorar la calidad del servicio, garantizar la continuidad del suministro y reducir las pérdidas por fugas en el sistema.