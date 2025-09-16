Nacionales

Essap pone en marcha un histórico plan de renovación de 500 km de tuberías en Asunción

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) da inicio a uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente: la renovación de 500 kilómetros de tuberías de agua potable en Asunción. Esta intervención sin precedentes busca mejorar la calidad del servicio, garantizar la continuidad del suministro y reducir las pérdidas por fugas en el sistema.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 17:45
La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. realizará renovación de cañerías en Asunción.
A través de su Gerencia de Redes Asunción y Área Metropolitana, la Essap identificó los tramos más críticos de la red actual, compuesta en gran parte por cañerías deterioradas por el paso del tiempo.

Estas serán reemplazadas por nuevas tuberías que permitirán optimizar el funcionamiento general del sistema y disminuir la necesidad de reparaciones constantes, con el consecuente ahorro de recursos y mayor satisfacción para los usuarios.

Con una inversión que supera los G. 96.000 millones, el plan beneficiará directamente a unas 500.000 personas. Las obras se llevarán a cabo en diferentes tramos de toda la ciudad de Asunción.

La ejecución del plan contempla también una fuerte movilización de recursos humanos. Unas 20 cuadrillas —integradas por capataces y auxiliares— llevarán adelante las tareas, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y una cobertura eficiente en cada sector intervenido.

Con esta iniciativa, Essap reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura sanitaria y el acceso equitativo a servicios públicos esenciales.

La renovación de cada tramo de tubería representa una mejora concreta en la vida diaria de miles de familias, y constituye un paso firme hacia un sistema más confiable, sostenible y alineado con las demandas de una ciudad en crecimiento.

