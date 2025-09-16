La XXIII edición de la Pesca Internacional del Dorado ya tiene fecha

Carlos Mazo, integrante de la comisión organizadora, señaló que se trabaja intensamente en los preparativos. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Ayolas, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Misiones y empresas privadas, entre otros.

Las competencias y actividades se desarrollarán en el Club de Pesca Yacyretá, ubicado en el barrio San Rafael, a orillas del río Paraná.

Lea más: Maquila crece en exportaciones y busca abrirse paso hacia las industrias de servicios

La recepción de concursantes nacionales e internacionales está prevista para el viernes 26. Se espera la participación de unas 300 embarcaciones, cada una con tres competidores. Ese mismo día, en horas de la noche, se realizará una peña folclórica a orillas del río, con una amplia oferta gastronómica a base de pescado.

Lea más: Testigos fortalecen sospechas contra Erico Galeano y sus nexo con A Ultranza

El sábado 27, víspera del certamen principal, se llevará adelante un concurso de pesca de costa con adultos mayores. El domingo 28, en la jornada central, se realizará primero la siembra de alevines, luego la largada de embarcaciones y, en paralelo, la pesca infantil desde la orilla. En el marco de la inclusión, también podrán participar personas no videntes, acompañadas de adultos o tutores, con la posibilidad de embarcarse como cualquier otro competidor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La Pesca Internacional del Dorado y Variada es muy importante para Ayolas, porque genera un importante movimiento económico en hoteles, restaurantes, supermercados y alquileres de embarcaciones, además de fomentar el turismo interno”, destacó Mazo.