Vecinos de Capiatá exigen traslado de planta asfáltica

Vecinos de la compañía Posta Ybycua del distrito de Capiatá, departamento Central, exigen el traslado de la planta asfáltica, MM SA, cuyo responsable es el ingeniero Juan Carlos Fischer, instalada en la zona, que ya se encuentra superpoblada.

Los lugareños indicaron que la fábrica genera una gran cantidad de polvo y un fuerte olor a combustible que arrasa la comunidad. Además de la presencia permanente de camiones de gran porte.

Igualmente, aseguran que la empresa no cuenta con licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y que no puede instalarse en medio de la población.

“No estamos en contra del progreso, y solo pedimos el traslado de la planta, porque no puede estar en medio de la población, y ya hemos denunciado el caso ante las autoridades pertinentes, hasta en la fiscalía, pero no encontramos solución”, expresaron los afectados.

Varias manifestaciones

Los moradores ya realizaron varias manifestaciones y hasta evitaron el ingreso de los camiones a la planta y exigen que las autoridades busquen la forma de solucionar el problema que afecta a la comunidad y el medioambiente.

“Vamos a seguir con las medidas de protesta, porque ya hemos dialogado con los responsables de la firma y se comprometieron en buscar la forma de mitigar el impacto, pero hasta la fecha no resulta y seguimos con los problemas de mal olor y polvo”, expresó una vecina, Anahí Dávalos.

Por su parte, la intendente local, Laura Gamarra (ANR), reconoció las molestias que genera la firma en la comunidad, pero calificó de normal como toda obra, pero aseguró que está mitigado.

“El mal olor y el polvo que se generan ya están mitigados y esto forma parte del proyecto de central 2 del Ministerio de Obras Públicas y nuestra ciudad logró 51 km de asfaltado”, expresó la jefa comunal.

Contactamos con el ingeniero Juan Carlos Fischer, pero este nos pidió que hablemos con su colega, Aidé Maciel López, quien es la encargada de la planta, pero la misma no respondió los mensajes y tampoco la llamada.

Si los responsables desean dar su versión, con relación a la queja ciudadana, estamos prestos para escuchar.