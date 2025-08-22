Anuncian manifestación contra planta asfáltica en Capiatá

Ante las posibilidades de contraer enfermedades, entre otros riesgos, los pobladores del barrio Posta Ybycuá de Capiatá, realizarán una manifestación en contra de una planta asfáltica instalada recientemente en la zona.

Aseguran que se exponen a contraer enfermedades respiratorias irreversibles, cancerígenas u otros malestares graves por la exposición a los gases tóxicos y partículas que emiten.

También señalan que existen leyes que prohíben la instalación de una planta asfáltica en zonas urbanas.

Reclaman que en dos meses de funcionamiento la Municipalidad de Capiatá no tomó intervención ni medidas al respecto, ya que en las cercanías se encuentran instituciones educativas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Misteriosa muerte de suboficial en Capiatá: familia exige investigar feminicidio

Según un documento presentado ante la comisaría local, indican que la medida se realizará en la tarde de hoy, a partir de las 16:30, y consistirá en cortes intermitentes de la ruta D027 cada 20 minutos, permitiendo la circulación alternada para no impedir totalmente el tránsito, respetando así el derecho a la libre circulación de terceros.