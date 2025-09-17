Cierre parcial en Santísima Trinidad: conocé las alternativas

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) inició hoy trabajos de mejoramiento de la red de distribución de agua potable sobre la avenida Santísima Trinidad. Según informó la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, el bloqueo afectará al carril de entrada de la avenida.

Para facilitar la circulación, se recomienda a los conductores utilizar las vías alternativas habilitadas en las calles Cap. Aparicio Figari y Tte. Cnel. César López, tal como muestra el mapa difundido por la comuna capitalina.

Las autoridades solicitan a los automovilistas planificar con antelación sus recorridos y circular con precaución por la zona de obras.

