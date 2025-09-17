Nacionales

Cierre parcial en Santísima Trinidad: conocé las alternativas

Desde las 7:00 de este miércoles, se encuentra cerrado un carril de la avenida Santísima Trinidad, por obras de la Essap. Desde la Municipalidad de Asunción detallan cuáles son las alternativas para los conductores que circulan en la zona.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 07:09
Profundo bache en avenida Artigas y Santísima Trinidad.
Imagen ilustrativa de un profundo bache con agua Santísima Trinidad y Artigas.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) inició hoy trabajos de mejoramiento de la red de distribución de agua potable sobre la avenida Santísima Trinidad. Según informó la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, el bloqueo afectará al carril de entrada de la avenida.

Para facilitar la circulación, se recomienda a los conductores utilizar las vías alternativas habilitadas en las calles Cap. Aparicio Figari y Tte. Cnel. César López, tal como muestra el mapa difundido por la comuna capitalina.

Las autoridades solicitan a los automovilistas planificar con antelación sus recorridos y circular con precaución por la zona de obras.

Alternativas en Santísima Trinidad, ante bloqueos de la Essap.
