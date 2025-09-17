Senador Filizzola remarca que el presidente nunca negó la existencia del dinero denunciado

El senador Rafael Filizzola se refirió a la denuncia realizada en contra del presidente, Santiago Peña, por Luz Candado, una exama de llaves de Mburivicha Róga, quien informó sobre el hallazgo de sobres con miles de dólares y que fue sometida a polígrafos militares cuando se extravió cierta cantidad de dinero, según denunció.

“Es absolutamente anormal. Primero hay que decir que el presidente no niega que ese dinero existía. No habla del monto, pero asume que ese dinero existía, que según la denuncia, estamos hablando de 200 mil en moneda extranjera", expresó el legislador.

Seguido, señaló: “¿Por qué alguien tendría 200 mil dólares en un quincho? Sobre todo que se extravíe y que no se haga la denuncia. Si no se hace la denuncia, eso constituye hasta un hecho irregular".

“Si te roban algo, la denuncia no es coaccionar a los sospechosos. Y acá lo que se ve, aparte de la vejación de los derechos más elementales de las personas, que nadie está obligado a hacer declaraciones en su contra, esta persona fue coaccionada para someterse a polígrafo”, sostuvo Filizzola.

“Ni siquiera en campo militar se obliga a una persona a someterse a una prueba de polígrafo. Esta persona fue sometida a polígrafo durante horas y es totalmente un abuso”, manifestó el senador.

Sin embargo Candado, su hermana Liliana y su hijo Fabrizio -cocinera y mozo de Mburuvicha Rog, respectivamente- fueron sometidos a ese procedimiento por los poligrafistas militares, teniente de Caballería César Portillo y la teniente primera de Justicia Militar Sonia Liz Benítez.

Liliana Candado y Fabrizio Romero también terminaron despedidos, al igual que Hugo Romero, marido de Luz, un ex vicesargento de Caballería, que fue obligado a abandonar su puesto como guardaespaldas de la esposa de un amigo de Santiago Peña.

Explicaciones insatisfactorias

En otro momento, Filizzola se expresó sobre las explicaciones del presidente, a las que calificó de absolutamente insatisfactorias.

“Escuche que algunos dijeron que eran para gastos reservados. Los gastos reservados están a cargo del administrador de la presidencia y lo ideal es que esté en una cuenta bancaria. No se tiene bajo el colchón”, agregó el legislador.

Por otra parte, el senador explicó que desde el momento que se le exige a la persona que devuelva ese dinero, definitivamente no se habla de fondo público. “De lo contrario se le iba a dar aviso a la fiscalía y los órganos jurisdiccionales”.

“Acá tienen que intervenir la Contraloría, la Seprelad y espero que el presidente colabore”, finalizó.