Peña evita hablar de los “sobres del poder” y solo se refiere a familia despedida

El presidente de la República, Santiago Peña, utilizó su red social X para expresarse con relación al escándalo que salió a la luz tras el despido de una familia que trabajaba en Mburuvicha Róga: la sospechosa aparición de sobres con miles de dólares y la denuncia de que fueron acusados injustamente por el mismo mandatario de robar el dinero.

En el escrito, el mandatario solo se refiere a la familia que realizó la denuncia, evitando hacer mención a los sobres que contenían miles de dólares y al trato hacia sus extrabajadores, incluyendo la utilización del polígrafo, siempre según los denunciantes.

“Con respecto a la salida de la señora Luz Candado, quien se desempeñaba como coordinadora de servicio, quiero expresar que este es un tema que nos duele profundamente, porque involucra a alguien en quien, como familia, depositamos toda nuestra confianza”, señala el inicio de la publicación.

Seguido señala que como presidente no le corresponde acusar ni prejuzgar a nadie. “Sin embargo, tampoco puedo aceptar que se construyan relatos torcidos y alejados de la verdad”.

“La única verdad es que a Luz y a su familia les hemos dado un lugar de confianza en nuestro hogar y una oportunidad de crecimiento profesional, confiándole la coordinación de un servicio tan cercano a la vida familiar", apunta el mandatario.

En otro momento, Peña dijo que tiene la tranquilidad de haber procedido siempre conforme a derecho, “con un trato humano, digno y con el apoyo necesario para que tanto ella como su familia puedan salir adelante”.

“Finalmente, quiero ser claro: mi compromiso es y será siempre con la verdad, la transparencia y la justicia”, concluye la publicación.