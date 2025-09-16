Política

Peña evita hablar de los “sobres del poder” y solo se refiere a familia despedida

El presidente Santiago Peña dijo en un comunicado que no le corresponde acusar ni juzgar a nadie, en relación con la familia que trabajaba para él en Mburuvicha Róga, y que denunció que habían encontrado sobres con miles y miles de dólares en la casa presidencial. El mandatario, sin embargo, no destinó una sola línea a la grave denuncia: ¿de dónde salió el dinero?

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 16:50
Santiago Peña, presidente de la República, salpicado por Los Sobres del Poder.
Santiago Peña, presidente de la República, salpicado por Los Sobres del Poder. Gentileza

El presidente de la República, Santiago Peña, utilizó su red social X para expresarse con relación al escándalo que salió a la luz tras el despido de una familia que trabajaba en Mburuvicha Róga: la sospechosa aparición de sobres con miles de dólares y la denuncia de que fueron acusados injustamente por el mismo mandatario de robar el dinero.

En el escrito, el mandatario solo se refiere a la familia que realizó la denuncia, evitando hacer mención a los sobres que contenían miles de dólares y al trato hacia sus extrabajadores, incluyendo la utilización del polígrafo, siempre según los denunciantes.

“Con respecto a la salida de la señora Luz Candado, quien se desempeñaba como coordinadora de servicio, quiero expresar que este es un tema que nos duele profundamente, porque involucra a alguien en quien, como familia, depositamos toda nuestra confianza”, señala el inicio de la publicación.

Seguido señala que como presidente no le corresponde acusar ni prejuzgar a nadie. “Sin embargo, tampoco puedo aceptar que se construyan relatos torcidos y alejados de la verdad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sobres del poder: “Corrupción, dinero sucio y violación de derechos”, dice Wiens

“La única verdad es que a Luz y a su familia les hemos dado un lugar de confianza en nuestro hogar y una oportunidad de crecimiento profesional, confiándole la coordinación de un servicio tan cercano a la vida familiar", apunta el mandatario.

En otro momento, Peña dijo que tiene la tranquilidad de haber procedido siempre conforme a derecho, “con un trato humano, digno y con el apoyo necesario para que tanto ella como su familia puedan salir adelante”.

“Finalmente, quiero ser claro: mi compromiso es y será siempre con la verdad, la transparencia y la justicia”, concluye la publicación.

Enlace copiado