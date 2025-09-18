Adolescente desaparecido en Caacupé: Fiscalía intensifica operativos de búsqueda

La agente fiscal Zulma Benítez, de la Unidad de turno nº4, solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado sobre todas las acciones llevadas a cabo hasta el momento. En su comunicación, pidió que se realice formalmente la búsqueda y localización del adolescente y, de no ser así, instruyó que se inicien de manera inmediata todas las medidas pertinentes.

Asimismo, la Fiscalía recordó a la comisaría que debe cumplirse estrictamente con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, que establecen los lineamientos para la actuación inmediata en casos de personas desaparecidas y la obligación de remitir los informes correspondientes dentro de los plazos establecidos. En este caso, el informe solicitado debe ser entregado en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de la solicitud, con el fin de agilizar la búsqueda y coordinar los recursos necesarios.

Los protocolos de actuación en casos de desapariciones incluyen la verificación de cámaras de seguridad, entrevistas con familiares, amigos y testigos, así como la difusión de alertas en la comunidad para obtener información relevante.

La colaboración ciudadana es fundamental y las autoridades instan a quienes tengan datos sobre el paradero del adolescente a comunicarse de inmediato con la Sede Fiscal o al número 0986 802 – 007.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caacupé: preocupan aumento de robos y casos de violencia

Investigación abierta

La investigación permanece abierta y la Fiscalía reafirma su compromiso de esclarecer los hechos, garantizar la protección del menor y coordinar con las fuerzas de seguridad todas las acciones necesarias para su pronta localización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades llaman a la ciudadanía a mantenerse atenta y colaborar con cualquier información que pueda contribuir al éxito de la búsqueda.

Lea más: Refuerzan controles de seguridad en Caacupé tras violento asalto