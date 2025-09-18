Capiatá: continúa la medida de protesta contra la planta asfáltica

Pobladores de la compañía Posta Ybycuá de la localidad de Capiatá, departamento Central, reiniciaron de nuevo las medidas de protesta contra la planta asfáltica MM SA, cuyos responsables son Juan Carlos Fischer y Aidé Maciel.

Los vecinos conformaron grupos para bloquear los portones de acceso a la fábrica y evitar que ingresen los camiones para sacar el asfalto, y aseguran que permanecerán en el lugar hasta encontrar una respuesta.

Los afectados indicaron que la referida industria genera un fuerte olor a combustible, gran cantidad de polvo y ruido permanente con la presencia de los grandes camiones que llegan todos los días.

Lea más: Vecinos de Capiatá exigen traslado de planta asfáltica

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, expresan que opera sin licencia de impacto ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y que el fuerte olor ya afecta la salud de los moradores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ya estamos decididos a permanecer en la calle, porque ya no podemos estar en nuestras casas por el mal olor y el polvo que genera esta planta, que no puede estar en medio de una población y exigimos el traslado”, expresó una vecina Anahí Dávalos.

Dijo que los responsables prometieron buscar la forma de minimizar el impacto, pero que hasta la fecha siguen con los mismos problemas, incluso se agrava día a día y exigen la intervención de las autoridades.

La intendenta municipal, Laura Gamarra (ANR-HC), indicó que el problema de polvo y el mal olor fueron mitigados, pero los afectados desmienten categóricamente tal versión.

Sin embargo, el ingeniero Fischer indicó que la responsable de la planta es Aidé Maciel, y esta comentó que estaba de reposo y que recién este jueves se reintegraría al trabajo y luego responderá las consultas.

Estamos abiertos para escuchar la versión de los responsables de la planta con relación a la queja ciudadana.