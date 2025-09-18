Gobernación de Central inaugura caseta para feria en comunidad indígena de Itá

La Gobernación del Departamento Central inauguró ayer una caseta para feria permanente en la comunidad indígena Y’áry Miri de la compañía Yhovy de la localidad de Itá.

En este local, los nativos podrán ofrecer sus artesanías y productos frutihortícolas que generan en la comunidad para tener un ingreso económico de manera permanente.

Lea más: Nativos cierran ruta PY13 exigiendo víveres

El titular de la Gobernación de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), indicó que el deseo es ofrecer mayor comodidad a los hermanos indígenas para que puedan comercializar sus productos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ellos se merecen un lugar propio y digno para vender sus artesanías y productos que generan en las huertas y es por ello que estamos cumpliendo con un compromiso asumido con la comunidad”, expresó Estigarribia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que es triste ver a los nativos recorrer las calles o instalarse en los semáforos para tratar de vender sus trabajos e instó a la ciudadanía a valorar más la artesanía indígena y adquirirla de este nuevo local.