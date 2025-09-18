Nacionales

Gobernación de Central inaugura caseta para feria en comunidad indígena de Itá

ITÁ. La Gobernación del departamento de Central inauguró una caseta de feria permanente en la comunidad indígena Y’áry Miri de la compañía Yhovy de este distrito. El local servirá para que los nativos puedan comercializar sus artesanías y hortalizas y así generar fuente de ingreso económico para la comunidad.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
18 de septiembre de 2025 - 19:17
Momento en que la Gobernación de Central inaugura la sede de la feria permanente en una comunidad indígena de la ciudad de Itá.Higinio Ruiz Diaz

La Gobernación del Departamento Central inauguró ayer una caseta para feria permanente en la comunidad indígena Y’áry Miri de la compañía Yhovy de la localidad de Itá.

En este local, los nativos podrán ofrecer sus artesanías y productos frutihortícolas que generan en la comunidad para tener un ingreso económico de manera permanente.

El titular de la Gobernación de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), indicó que el deseo es ofrecer mayor comodidad a los hermanos indígenas para que puedan comercializar sus productos.

Ellos se merecen un lugar propio y digno para vender sus artesanías y productos que generan en las huertas y es por ello que estamos cumpliendo con un compromiso asumido con la comunidad”, expresó Estigarribia.

Dijo que es triste ver a los nativos recorrer las calles o instalarse en los semáforos para tratar de vender sus trabajos e instó a la ciudadanía a valorar más la artesanía indígena y adquirirla de este nuevo local.

