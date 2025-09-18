Nativos cierran la ruta PY13 exigiendo víveres

Los manifestantes están encabezados por Wilson Centurión, quien oficia de líder del grupo. La protesta inició alrededor de las 9:15 de este jueves y afecta considerablemente el tránsito en la zona, generando malestar en los conductores.

Lea más: Nativos cierran Ruta PY02 en Coronel Oviedo y Ruta PY13 que cruza por Caaguazú

En el lugar se encuentran efectivos de la Jefatura de Destacamento N° 3 Báscula Santa Bárbara y agentes de la Policía jurisdiccional, quienes custodian el área. Sin embargo, no se presentó ningún representante del Ministerio Público durante la cobertura del hecho.