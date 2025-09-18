Nacionales

Nativos cierran la ruta PY13 exigiendo víveres

CAAGUAZÚ. Unas 50 personas de pueblos originarios, entre hombres, mujeres y niños, están cerrando en forma intermitente el km 63 de la ruta PY13, desvío a la Colonia Guayakicua de esta ciudad. La medida de fuerza se realiza cada 15 minutos, en ambos sentidos de la vía, para exigir la provisión de víveres, lo que ya genera una larga cola de vehículos en ambos sentidos.

18 de septiembre de 2025 - 11:28
Nativos cerraron en forma intermitente la ruta PY13 a la altura del km 63, desvío a la Colonia Guayakicua.
Los manifestantes están encabezados por Wilson Centurión, quien oficia de líder del grupo. La protesta inició alrededor de las 9:15 de este jueves y afecta considerablemente el tránsito en la zona, generando malestar en los conductores.

En el lugar se encuentran efectivos de la Jefatura de Destacamento N° 3 Báscula Santa Bárbara y agentes de la Policía jurisdiccional, quienes custodian el área. Sin embargo, no se presentó ningún representante del Ministerio Público durante la cobertura del hecho.

