Instan a productores a utilizar aplicación del Senave para control y traslado de productos vegetales

CORONEL OVIEDO. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) habilitó la aplicación móvil SENAVE DTV, que será de uso obligatorio para los agricultores que trasladen productos vegetales en el país. La herramienta permitirá llevar un registro único de trazabilidad, garantizando el origen de los productos y su recorrido desde la finca hasta el destino comercial.

Por Víctor Daniel Barrera
18 de septiembre de 2025 - 11:40
Instan a productores a descargar y utilizar aplicación del Senave.
El jefe de la oficina regional del Senave, Ing. Antonio Escandriolo, explicó que la aplicación se puede descargar de forma gratuita desde Google Play y resaltó que su uso es sencillo para cualquier usuario de teléfono móvil. Señaló además que los productores podrán registrar sus cargas desde cualquier parte del país, documentar su producción y garantizar el traslado sin inconvenientes en los controles de ruta.

Según el Senave, esta innovación digital busca organizar la información de la producción, ahorrar tiempo a los agricultores y al mismo tiempo fortalecer la seguridad y calidad de los productos que se generan en el campo. La institución destacó que el sistema ayudará también a detectar posibles focos sanitarios, facilitará el acceso a mercados más exigentes y dará mayor confianza a toda la cadena productiva.

Finalmente, el Senave instó a los productores a descargar la aplicación y sumarse a una producción más responsable, ordenada y eficiente.

