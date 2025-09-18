Instan a productores a utilizar aplicación del Senave para control y traslado de productos vegetales

CORONEL OVIEDO. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) habilitó la aplicación móvil SENAVE DTV, que será de uso obligatorio para los agricultores que trasladen productos vegetales en el país. La herramienta permitirá llevar un registro único de trazabilidad, garantizando el origen de los productos y su recorrido desde la finca hasta el destino comercial.