Instan a productores a utilizar aplicación del Senave para control y traslado de productos vegetales

El jefe de la oficina regional del Senave, Ing. Antonio Escandriolo, explicó que la aplicación se puede descargar de forma gratuita desde Google Play y resaltó que su uso es sencillo para cualquier usuario de teléfono móvil. Señaló además que los productores podrán registrar sus cargas desde cualquier parte del país, documentar su producción y garantizar el traslado sin inconvenientes en los controles de ruta.
Según el Senave, esta innovación digital busca organizar la información de la producción, ahorrar tiempo a los agricultores y al mismo tiempo fortalecer la seguridad y calidad de los productos que se generan en el campo. La institución destacó que el sistema ayudará también a detectar posibles focos sanitarios, facilitará el acceso a mercados más exigentes y dará mayor confianza a toda la cadena productiva.
Finalmente, el Senave instó a los productores a descargar la aplicación y sumarse a una producción más responsable, ordenada y eficiente.