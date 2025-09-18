Las obras del nuevo edificio de la ANNP, detenidas por falta de permisos en Asunción

El nuevo edificio de la ANNP está ubicado en la costanera José Asunción Flores de Asunción, frente al edificio histórico que hoy está administrado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), pegado al edificio de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Tiene 12 pisos, más un amenity. Fue licitado en el año 2024 por aproximadamente G. 38 mil millones.

Sin embargo, debido a la falta de permisos que debe otorgar la Municipalidad de Asunción, hoy las obras y el presupuesto están varados.

El ingeniero Julio Vera, titular de la ANNP, se reunió hoy con Luis Bello, intendente de Asunción, para destrabar el proceso de permisos y se puedan continuar las obras, que tiene cuatro meses más para que puedan ejecutarse en el plazo previsto.

“Nos reunimos con el intendente Bello acompañado de los contratistas de emprendimientos que quieren la ANNP, específicamente la puesta en valor de los cuatro galpones que van a estar destinado a centros de servicios, gastronomía, eventos, etc. y, por otro lado, la construcción de nuestro edificio. Hemos traído una serie de observaciones que queríamos compartir con él y nuestro proceso de aprobación está muy avanzado”, detalló.

Esperan permisos para iniciar las obras

Actualmente, la ANNP necesita la aprobación de los permisos para la construcción del edificio, considerando que la institución cuenta con el proyecto detalle, el proyecto ejecutivo, el cálculo de fundaciones, entre otros requisitos.

Estiman que culminarían las obras en 14 meses, según señaló Vera.