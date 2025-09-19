Proyecto de renovación total de la avenida Artigas: prometen mejorar parada de buses y veredas

La avenida Artigas es una vía clave que interconecta varios barrios de Asunción con localidades limítrofes y es fundamental para el acceso a escuelas, comercios e instituciones sanitarias. El proyecto de renovación total está liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El proyecto tiene un plazo de ejecución estimado de 18 a 24 meses una vez iniciado y busca mejorar el tránsito, la calidad de vida de los ciudadanos y la estética de la zona.

Los vecinos de la zona y ciudadanos que utilizan dicha arteria esperan que las obras dinamicen el tránsito, mejorando la funcionalidad de la ciudad y la calidad de vida.

Amilcar Guillen, director de proyectos estratégicos del MOPC explicó los detalles del proyecto de renovación total de la avenida Artigas, que se encuentra en la etapa de socialización con los estudios finales de ingeniería.

“Este proyecto tiene un alcance importante a nivel de la reconversión que queremos hacer, como un corredor verde que conecta también con otro proyecto que venimos impulsando recientemente como el proyecto del Parque Caballero”, indicó.

Señaló que este proyecto contempla una solución integral y plantea los desafíos de la avenida, como el drenaje, el mejoramiento del espacio urbanístico donde se prioriza el uso de las veredas.

“Queremos hacer una reconversión de toda esa avenida, principalmente el equipamiento urbano, la parte de vereda, nueva reposición y un cambio de perfil de todos esos espacios públicos, queremos invertir en el mejoramiento también de las paradas de los buses”, especificó.

Agregó que trabajan en conjunto con la ANDE para colocar los cables de media tensión de manera subterránea.

“Vamos a poder tener una avenida liberada de todos los cables, que es una de las adiciones. Y la inversión también un poco en tecnología, para el tema de tráfico. O sea, queremos hacer una nueva inversión en el sistema inteligente de semáforos que permita también dar una mayor fluidez y mejora también en las condiciones del tráfico”, manifestó.

Finalmente, manifestó que intención es que el año que viene empiece la obra. “Creemos que finales del próximo año podría estar iniciando las obras”.