Video: ministro de Educación pide prudencia ante caso de supuesto acoso en colegio capitalino

PILAR. El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, afirmó que aún no cuenta con un informe completo sobre el supuesto acoso sexual en un colegio de Asunción y pidió prudencia antes de emitir opiniones o aplicar sanciones, resaltando que lo fundamental es activar los protocolos de protección y garantizar intervenciones efectivas.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, aseguró que el MEC solo cuenta con un informe preliminar sobre el supuesto acoso sexual denunciado en una institución educativa de Asunción, y remarcó la necesidad de esperar todos los datos antes de emitir opiniones o aplicar sanciones.

El ministro de Educación llegó hasta la ciudad de Pilar donde clausuró la XIII edición del Encuentro de Divulgación Científica en la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), en donde brindó una conferencia sobre “ Factores críticos para el desarrollo de la Universidad de Hoy”.

Se activaron protocolos

Al término de su conferencia habló con la prensa sobre el delicado caso. Señaló que ya se activaron los protocolos de intervención y que el MEC actúa en coordinación con la Codeni y dependencias de protección de la niñez.

“Todavía no tengo un reporte total, solo uno parcial. Voy a esperar a contar con todos los datos. Lo valioso no es emitir un juicio, sino hacer intervenciones efectivas y, en caso de incumplimiento de protocolos, tomar las decisiones correspondientes”, expresó.

Consultado sobre la sanción aplicada a un docente que acompañó a la menor en la denuncia, el ministro pidió escuchar todas las versiones y reiteró que en estos casos es fundamental la prudencia antes de tomar medidas definitivas.