Asunción: sancionan a docente que denunció supuesto acoso a casi 20 alumnas

Una docente de un colegio de Asunción realizó la denuncia sobre el caso de un docente acusado por 17 alumnas por presunto acoso sexual y fue sancionada por la directora de la institución, así como por la Supervisión.

El relato de la docente

“El hecho ocurrió el lunes 8 de septiembre, horas antes de que yo inicie mi clase de literatura. Cuando yo ingreso en mi horario correspondiente, la nena estaba muy mal, estaba llorando, no podía ni siquiera respirar y los compañeros estaban muy asustados”, manifiesta.

Comenta que le pregunta a la alumna qué fue lo que pasó y narra la situación “que el profesor abusó de ella”.

“Le digo que se vaya junto a la directora y me dice que ya se fue, que la directora (Delcia Ramírez) dijo que miente porque le quiere perjudicar al profesor. Le digo que vaya a lavarse la cara”, relata.

Al finalizar la clase prepara un memorándum e intenta entregar a las autoridades de la institución, pero no le reciben.

“Ayer, la directora departamental, Erica Vargas, me dice que ese no es el protocolo, que lea el protocolo porque yo no sé nada. Al intentar entregar el memo, me dice la profesora Rosa Britos: no hace falta que entregues porque la nena ya confesó que mintió. Le dije que igual quería mesa de entrada, pero no recibió”, lamentó.

Ante la duda, la docente se puso en contacto con la madre de la alumna, que le confirmó que el hecho sucedió, por lo que ella insistió hasta conseguir que su memorándum sea recibido.

Señala que el protocolo no se realizó y que la alumna fue separada del aula, sin embargo, el docente denunciado sigue cumpliendo las mismas funciones, sin ningún tipo de sanción.

“Ayer, me llama la directora y me comunica que tengo una sanción de primer orden, que ella me aplica y que consiste en una sanción de cinco a quince días, por haber violado el secreto profesional, por no haber callado esa situación. Y la supervisora departamental, Erica Vargas, también sostiene que me merezco esa sanción”, le dijo a NPY.

Finalmente, indicó que las alumnas son de entre 13 y 17 años, las que denunciaron al mismo docente.

En la tarde de este viernes, representantes de la Codeni se hicieron presente en el colegio.