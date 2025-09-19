Video: susto por incendio al lado de una estación de servicios sobre la autopista Silvio Pettirossi

El predio de una empresa de contenedores, ubicado sobre la autopista Silvio Pettirossi, frente al Parque Ñu Guasu, sufrió el incendio de elementos que se encontraban en el lugar, por causas aún desconocidas. Lo que más alarmó a los pobladores de la zona fue el humo negro y la cercanía a una estación de servicios.
Bomberos voluntarios acudieron al llamado de emergencia y sofocaron rápidamente el fuego. Se produjeron daños materiales aún no cuantificados, pero no se informó sobre personas afectadas.
En principio se pensó que se trataba de un incendio en el Comité Olímpico o en la sede de las Fuerzas Aéreas, lo que finalmente se descartó.