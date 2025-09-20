Nacionales

En la capital del departamento de Misiones, con un colorido desfile dieron la bienvenida a la primavera

Niños, adolescentes y jóvenes de diferentes instituciones educativas realizaron este sábado el tradicional corso de flores para dar la bienvenida a la primavera y celebrar el Día de la Juventud, con el mensaje: “Si la vida no te pinta bonito ponéle tu color favorito”. Tras el desfile en la plaza Boquerón se realizó una fiesta con show en vivo.

Por Jesús Riveros
20 de septiembre de 2025 - 18:37
Colorido desfile llenó de alegría la capital de Misiones por la llegada de la primavera.
El tradicional desfile por la primavera y la juventud de la capital del octavo departamento de Misiones se realizó en la tarde de este sábado en la avenida Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, donde niños, adolescentes y jóvenes se lucieron en la actividad vestidos con coloridos trajes que dieron el toque primaveral a esta jornada.

En esta ocasión, los alumnos y docentes de la Escuela Básica Nº 875 General Eduardo Marcelino Sánchez Insfrán dejaron los mensajes de que “Si la vida no te pinta bonito ponéle tu color favorito”, como también, “La actitud es el pincel de nuestra mente y nosotros elegimos los colores”. Aparte de esto, deleitaron al público con una colorida coreografía.

Otra de las instituciones que presentó un emotivo mensaje detallando la importancia de los animales y de la flora de nuestra región, e invitando a cuidar de nuestro ecosistema, fue el colegio Juan Francisco Faceti, cuyos alumnos también presentaron una coreografía con trajes alusivos a las aves típicas de nuestro país.

Coreografías y trajes alusivos a la flora y fauna resaltaron el espíritu primaveral.
Otro de los colegios que dieron la bienvenida a la temporada de las flores con el siguiente mensaje: “Desde la leyenda mística del guacamayo azul, alzamos nuestra esperanza, el Colegio Nacional Doctor Víctor Natalicio Vasconcellos despliega su vuelo azul de primavera, un puente entre el cielo y la tierra”.

Con el lema “Donde hay primavera florece la esperanza”, se presentaron los alumnos de la Escuela Básica Nº 416 Agustín Barrios, quienes además rindieron homenaje a la Selección Paraguaya de Fútbol, principalmente a los dos sanjuaninos, Gustavo Gómez y Diego Gómez.

Estudiantes de varias instituciones compartieron mensajes de esperanza y cuidado ambiental.
Para cerrar la jornada, en Plaza Boquerón, para festejar el inicio de la primavera y el Día de la Juventud, la Municipalidad local ofreció una fiesta totalmente gratuita con shows de DJ y del grupo Japiaguar.

