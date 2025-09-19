Villarrica floreció con su tradicional corso y celebra la primavera a lo grande

Villarrica del Espíritu Santo abrió las puertas a la primavera con un espectáculo cargado de color, música y juventud. El tradicional Corso de las Flores volvió a ser protagonista en el calendario cultural de la región, atrayendo a familias enteras y visitantes de distritos vecinos.
El desfile se inició a las 17:00 con el paso de las reinas de la edición 2024, marcando el inicio de la jornada festiva. La emoción creció con la participación de personas con discapacidad, quienes también lucieron vestimentas alusivas a la estación de las flores.
El plato fuerte llegó con la aparición de las carrozas preparadas por instituciones educativas, universidades, colegios y organizaciones sociales. Los vehículos, adornados con flores, colores y figuras alegóricas, fueron aplaudidos por el público que colmó la calle principal de la ciudad.
Cada delegación se presentó con coreografías, trajes primaverales y mensajes de alegría, en un despliegue artístico que ratifica la identidad cultural guaireña.
La actividad también incluyó la elección de Miss Primavera y sus princesas, así como un reconocimiento especial a la institución con la mejor presentación, incentivando la creatividad y el trabajo en equipo de los jóvenes participantes.
La temática elegida para este año, “Flores Nativas del Paraguay”, fue planteada como una manera de promover el sentido de pertenencia paraguayo y el cuidado del medio ambiente. En consonancia con la temática, gran parte de las carrozas fueron adornadas con flores de tajy.
Paseo gastronómico
En paralelo al desfile, un concurrido paseo gastronómico y de artesanía se desarrolló alrededor del municipio. Allí, unos 20 emprendedores locales ofrecieron desde comidas típicas y dulces caseros hasta artesanías a precios accesibles.
La jornada festiva se cerrará con el “Festival de la Primavera”, cuando los grupos musicales locales subirán al escenario para hacer vibrar a los más jóvenes con un repertorio variado que incluye polkas, cumbias y canciones populares.