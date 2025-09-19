Villarrica floreció con su tradicional corso y celebra la primavera a lo grande

La ciudad de Villarrica brilla nuevamente con el Corso de las Flores, una actividad cultural que se lleva a cabo cada año para dar la bienvenida a la primavera. El evento tiene lugar sobre la avenida General Díaz, donde participan instituciones educativas, organizaciones sociales y grupos artísticos.