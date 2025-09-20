Flores, colores y tradición unidos en Expo Flora y el Yvoty Rape

“Llevo años dedicándome a la producción de flores, y cada planta que vemos aquí es fruto de paciencia, dedicación y amor por nuestro trabajo. No se trata solo de cultivar, sino de mantener viva una tradición que une a la comunidad. Ver cómo la gente se acerca, elige sus plantas y se lleva un pedacito de naturaleza a su hogar nos llena de orgullo”, resaltó Eliseo Rolón, integrante de la Asociación de Floricultores de Cordillera (Aflocor).

También mencionó que cada año es un desafío: buscar la mejor calidad, innovar en variedades y ofrecer productos accesibles para todos los visitantes.

“Al final, ver el espacio lleno de colores, aromas y sonrisas, nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos”, explica Rolón mientras recorre los pasillos repletos de plantas de estación, orquídeas y rosas.

Ubicado en el kilómetro 48 de la Ruta PY02, a tan solo 200 metros del Kurusu Peregrino, el predio abre sus puertas de lunes a domingo, de 08:00 a 16:00, invitando a familias, turistas y amantes de la jardinería a disfrutar de un ambiente único.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde allí, los visitantes pueden seguir por la avenida Gaudioso Núñez hasta llegar al barrio San Rafael, donde se desarrolla el Yvoty Rape.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Yvoty Rape abrió sus puertas en Cabañas: un circuito de flores, cultura y tradición

Variedad para todos los bolsillos

El Centro Expo Flora ofrece una amplia gama de plantas ornamentales y de estación a precios accesibles, pensados para embellecer jardines, patios y balcones:

Plantas de estación desde G. 5.000

Orquídeas a G. 45.000, 55.000 y 200.000

Rosas en maceta desde G. 12.000

Cítricos a G. 25.000

Una opción variada y económica que convierte a este centro en un verdadero paraíso natural para todos los gustos.

¿Cómo llegar desde Asunción?

El acceso es sencillo y directo:

1. Tomar la Ruta PY02 (Asunción – Caacupé).

2. Al ingresar al casco urbano de Caacupé, seguir las señalizaciones hacia el Centro Expo Flora, en la avenida Gaudioso Núñez de Cabañas.

3. La distancia es de aproximadamente 55 kilómetros, lo que equivale a 1 hora y 20 minutos en automóvil.

Delivery y envíos al exterior

Para quienes prefieren la comodidad de recibir las plantas en casa, el Centro Expo Flora dispone del número 0985 876 269, con servicio de delivery en todo el país e incluso envíos al exterior.

De esta manera, Expo Flora y el Yvoty Rape se enlazan en un mismo camino de flores, colores y tradición, consolidando a Cabañas como un epicentro de belleza natural, trabajo comunitario y orgullo cordillerano.

Lea más: Expo Yvoty Rape: motor económico que favorece a unos 400 productores