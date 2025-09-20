Lanzan la XXVIII edición de la Expo Amambay

Con presencia de varios referentes del sector ganadero y empresarial, además de autoridades, se desarrolló el acto de lanzamiento de la XXVIII edición de la Expo Amambay; la feria internacional de ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios, se realizará entre el 4 y el 12 de octubre próximo en el Campo de Exposiciones y Ferias Marcos Paredes Ramírez ubicado en el kilómetro 4,5 de la Ruta PY-05 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según anunciaron los organizadores.

El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el doctor César Rodríguez, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Amambay, y contó con la presencia de autoridades políticas, además de empresarios.

Será una gran Expo, afirma ganadero

El doctor César Rodríguez, presidente local de la ARP, señaló que por las mejoras realizadas en materia de infraestructura en el campo ferial y la cantidad de expositores que ya confirmaron presencia, la Expo Amambay 2025 será todo un éxito.

“Es una gran satisfacción realizar este lanzamiento y por todo lo que se está organizando estoy seguro que será una gran Expo”, indicó Rodríguez. Resaltó además que “el ganado de Amambay es el mejor con una genética de primer mundo; hoy Amambay es la capital de la raza Nelore”.

Habrá charlas, entretenimiento y feria de empleos

El ingeniero Conrado Rodríguez, coordinador de la Expo Amambay 2025, señaló que además de los remates de ganado bovino, caprino y equino, como la industria y el comercio, este año también se llevarán a cabo otras actividades. “Vamos a realizar charlas, cursos para inversionistas, emprendedores y una feria de trabajo que vamos a llevar adelante”, anunció. Agregó que habrá varios atractivos artísticos para el público.

“Vamos a contar con la presencia del Grupo Damas Gratis y otros artistas, una noche folclórica, rodeo americano, parque de diversiones; y este año queremos recibir a unas 50.000 personas durante la Expo”, manifestó Rodríguez.