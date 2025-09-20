Organizan gran festival internacional para celebrar el Día de la Juventud

El festival está siendo organizado por la Gobernación de Caaguazú, administrada por el gobernador Marcelo Soto (ANR-HC), en honor a la llegada de la primavera y a los jóvenes del departamento. Se prevé una fiesta social abierta para todos en general.

En el festival estarán presentes artistas como la cantante Nadia Portillo, el grupo argentino Puro Movimiento, Cachorros de la Línea Tres, Factor Cumbia, Ufran DJ, Oviedo Folk y otros que completarán una cartelera variada.

Al respecto, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, manifestó que el evento será el primer festival internacional de la juventud organizado por la Gobernación, e invitó a todos los jóvenes a asistir a la explanada de la catedral para celebrar el Día de la Juventud “a puro movimiento”.

Se espera una presencia multitudinaria de personas, y la zona contará con un importante dispositivo de seguridad para evitar incidentes. Además, desde la organización se recomienda a los asistentes llegar temprano para acceder a los mejores lugares y disfrutar de todas las actividades previstas.

