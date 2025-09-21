Fuerte granizada sorprendió a San Juan Nepomuceno y Caazapá

De acuerdo con reportes de los pobladores, la granizada cayó de manera repentina y en gran cantidad, cubriendo patios, calles y techos de viviendas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran granizos de gran tamaño, algunos comparables con pelotas de tenis, lo que podría haber causado daños materiales en diferentes sectores.

Si bien hasta el momento no existe un balance oficial sobre el alcance de los daños, se especula que los principales afectados serían vehículos, techos de viviendas, estructuras productivas y cultivos de la zona.

Ganaderos también advirtieron sobre posibles perjuicios en animales de granja y pasturas, aunque no se confirmaron pérdidas hasta ahora.

Aviso meteorológico

La Dirección de Meteorología e Hidrología había emitido un aviso especial por tormentas intensas en varios departamentos del sur y centro del país, entre ellos Caazapá.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron personas heridas como consecuencia de la granizada en San Juan Nepomuceno ni en Caazapá.