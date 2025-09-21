Motociclista choca contra un puente, cae y muere en Pedro Juan Caballero

Responsables del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, dieron por confirmada el sábado, la información sobre el fallecimiento de un hombre identificado como Herminio Javier Parra Florenciano, de 33 años, quien había sido auxiliado hasta dicho centro médico luego de caer de su motocicleta supuestamente tras chocar contra la pequeña pendiente de un puente ubicado sobre Toledo casi 14 de Mayo del barrio General Genes de esta ciudad.

La Policía Nacional, a través de la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, informó el sábado último sobre un caso de “caída casual de motociclista y posterior fallecimiento”.

El subcomisario Renato Meza, jefe de dicha dependencia policial señaló Herminio Javier Parra Florenciano (33), conducía su motocicleta sobre la calle Toledo y al alcanzar un puente perdió el equilibrio y cayó.

“El mismo circulaba en su motocicleta sobre la calle Toledo y presumimos que al alcanzar el puente cerca de calle 14 de Mayo, chocó contra la pendiente del puente y cayó al pavimento, lastimosamente no tenía el casco protector”, expresó el uniformado.

La caída le provocó múltiples golpes

De acuerdo con datos recabados a través de la Policía Nacional con la doctora Claudia González, médica de guardia del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, el joven paciente falleció por Politraumatismo y Traumatismo de Cráneo Grave, debido a los múltiples golpes que sufrió al caer de su motocicleta.

De esta manera, la inseguridad vial se cobra una nueva vida en esta parte del país.