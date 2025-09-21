Nacionales

Motociclista choca contra un puente, cae y muere en Pedro Juan Caballero

Un hombre de 33 años falleció el sábado último en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, horas después de haber protagonizado un accidente de tránsito; según datos brindados por la Policía Nacional, el mismo habría perdido el control de su biciclo, tras chocar contra la pendiente de un puente que se encuentra en el lugar.

Por Eder Rivas
21 de septiembre de 2025 - 11:30
Agentes policiales inspeccionan el lugar del accidente.
Responsables del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, dieron por confirmada el sábado, la información sobre el fallecimiento de un hombre identificado como Herminio Javier Parra Florenciano, de 33 años, quien había sido auxiliado hasta dicho centro médico luego de caer de su motocicleta supuestamente tras chocar contra la pequeña pendiente de un puente ubicado sobre Toledo casi 14 de Mayo del barrio General Genes de esta ciudad.

La motocicleta quedó con daños tras el accidente.
La Policía Nacional, a través de la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, informó el sábado último sobre un caso de “caída casual de motociclista y posterior fallecimiento”.

El subcomisario Renato Meza, jefe de dicha dependencia policial señaló Herminio Javier Parra Florenciano (33), conducía su motocicleta sobre la calle Toledo y al alcanzar un puente perdió el equilibrio y cayó.

“El mismo circulaba en su motocicleta sobre la calle Toledo y presumimos que al alcanzar el puente cerca de calle 14 de Mayo, chocó contra la pendiente del puente y cayó al pavimento, lastimosamente no tenía el casco protector”, expresó el uniformado.

Subcomisario Renato Meza, jefe de la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero.
La caída le provocó múltiples golpes

De acuerdo con datos recabados a través de la Policía Nacional con la doctora Claudia González, médica de guardia del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, el joven paciente falleció por Politraumatismo y Traumatismo de Cráneo Grave, debido a los múltiples golpes que sufrió al caer de su motocicleta.

De esta manera, la inseguridad vial se cobra una nueva vida en esta parte del país.

