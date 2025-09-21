Nativos anuncian movilización en Caaguazú por falta de asistencia del Indi

Los nativos dicen sentirse abandonados por el Gobierno y reclaman mayor atención estatal, principalmente en lo referente a la asistencia alimentaria.

Las concentraciones previstas se darán en Nueva Toledo, Yhû, Vaquería, J. Eulogio Estigarribia, en la ciudad de Caaguazú y en Coronel Oviedo.

Liborio Vera Araujo, representante indígena de la comunidad Latersa Kue, del distrito de Mariscal López, manifestó que hace un año su comunidad dejó de recibir asistencia, lo que vuelve difícil su subsistencia.

Esa comunidad reclama además la entrega de tierras, ya que muchos de sus miembros no cuentan con un lugar donde vivir y trabajar.

Araujo dijo que el Indi los tiene en total abandono y que, con la descentralización del ente, gestionar las necesidades se volvió mucho más complejo.

Indicó que la medida de fuerza consistirá en cierres continuos de rutas, de manera indefinida, hasta obtener una respuesta por parte del Indi.

Por su parte, el encargado de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Caaguazú, Juan Garcete, reconoció que, cuando se producen retrasos en la asistencia del Indi, las comunidades indígenas suelen manifestarse, incluso sumando otros reclamos a sus exigencias.

Aseguró que la Gobernación buscará analizar caso por caso e intentar paliar la situación.