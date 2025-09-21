Yvoty Rape recibe la primavera en Cabañas, la comunidad de las flores

Este fin de semana arrancó la expoferia “Yvoty Rape – Circuito de las Flores”, que desde temprano atrajo a numerosos visitantes que quedaron encantados con los colores y aromas del inicio de la estación más alegre del año.

Más de 30 productores locales ofrecen un abanico de opciones para todos los gustos: flores de estación, orquídeas, plantas ornamentales, medicinales, exóticas, cactus, tunas y suculentas.

Los precios son accesibles y permiten a los visitantes llevarse un pedacito de primavera: rosales en macetas desde 15.000 guaraníes, flores de estación a partir de 25.000 y orquídeas desde 55.000. También hay artesanías y artículos de jardinería que enriquecen la experiencia.

La ingeniera Romina Penayo, integrante de la Comisión de Feriantes del Yvoty Rape, manifestó que el arranque fue auspicioso.

“En estos primeros días recibimos a muchísima gente. Hoy domingo, desde la mañana, llegaron turistas de distintos puntos del país para llevarse las tradicionales flores amarillas, que se prepararon especialmente para celebrar el Día de la Primavera y la Juventud”, señaló.

Cabañas, orgullo floricultor

La compañía Cabañas no solo es un punto turístico durante la primavera, sino que representa uno de los principales centros de producción de flores del Paraguay. Aquí, la floricultura es más que un oficio: es una tradición que se transmite de generación en generación y que mueve la economía familiar.

Según estimaciones de la organización de feriantes, son más de 400 productores los que encuentran en este rubro una fuente de ingreso estable, generando trabajo e identidad para la comunidad.

Quienes llegan al lugar no solo adquieren plantas, sino que también se sumergen en un ambiente festivo donde la naturaleza es la protagonista.

Los viveros se llenan de vida y color, las familias recorren los pasillos admirando la diversidad de especies y, en cada esquina, los productores comparten historias de esfuerzo y dedicación.

Horarios y cómo llegar

La expoferia Yvoty Rape podrá visitarse de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00. Y estará habilitada hasta el 28 de septiembre.

La actividad se ha convertido en una opción ideal tanto para turistas como para compradores mayoristas que buscan surtir sus negocios con plantas de primera calidad.

El acceso es sencillo. Para quienes llegan desde Asunción por la ruta PY02, se debe ingresar en la rotonda donde se encuentra la Cruz Peregrina, tomar el desvío hacia Atyrá y continuar hasta el Centro Expo Flora (km 48). Desde allí, un desvío lleva a la avenida Coronel Gaudioso Núñez, donde los primeros viveros ya anticipan la riqueza floral que caracteriza a Cabañas.

En esta época del año, Cabañas se transforma en un verdadero jardín a cielo abierto, reafirmando su lugar como la capital de las flores y un motor de desarrollo para Cordillera. La feria invita a disfrutar de la primavera con colores, aromas y sonrisas, celebrando la tradición floricultora que convierte a esta comunidad en orgullo nacional.

